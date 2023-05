17.05.2023 11:58 1.011 Gleisbruch! Sperrungen und Schienenersatzverkehr im Chemnitzer Zentrum

Ab kommendem Montag gibt es in Chemnitz an der Bahnhofstraße/Falkeplatz Sperrungen. Außerdem kündigte die Stadt Schienenersatzverkehr an.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neue Baustelle ab kommendem Montag im Chemnitzer Zentrum! Im Bereich Bahnhofstraße/Falkeplatz muss dringend ein Gleisbruch behoben werden. Dazu sind Sperrungen nötig. (Archivbild) © Ralph Kunz An der Bahnhofstraße/Falkeplatz sind Sperrungen und Schienenersatzverkehr nötig. Grund ist ein gebrochenes Straßenbahngleis, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der Bruch müsse schnell behoben werden. Diese akut notwendigen Bauarbeiten erfordern die Sperrung zweier Fahrspuren der Bahnhofstraße in Richtung Falkeplatz. "Eine Fahrspur für Linksabbieger sowie eine Fahrspur für den Geradeausverkehr bleiben auf der Bahnhofstraße erhalten. Am Falkeplatz muss zudem eine Linksabbiegespur Richtung Theaterstraße gesperrt werden", heißt es weiter aus dem Rathaus. Chemnitz Baustellen Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis 2. Juni dauern. Von Montag bis voraussichtlich 27. Mai muss der Bahnverkehr in dem Bereich eingestellt werden, bis 2. Juni werden die weiteren Arbeiten dann laut Stadt mit Sicherungsposten stattfinden. Seit dem 25. April ist aufgrund der Havarie bereits eine Fahrspur der Bahnhofstraße gesperrt. Hier richtete die CVAG einen Langsamfahrbereich für die Straßenbahn ein.

Titelfoto: Ralph Kunz