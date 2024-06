02.06.2024 06:49 709 Hier wird in Chemnitz gebaut: Sperrungen auf Reichsstraße und Annaberger Straße

Auch in der kommenden Woche starten in Chemnitz neue Baustellen. Wir sagen Euch, wo Ihr Sperrungen und Umleitungen in Kauf nehmen müsst.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die Sperrungen auf der Theaterstraße bleiben noch bestehen, weitere Baustellen erwarten Euch in der kommenden Woche in Chemnitz unter anderem auf der Annaberger Straße. Aufgrund von Arbeiten am Viadukt kommt es zu Sperrungen auf der Annaberger Straße. (Archivbild) © Ralph Kunz Ab Montag kommt es auf der Reichsstraße zwischen Zwickauer Straße und Stollberger Straße zu Einschränkungen. Hier steht Euch bis 14. Juni nur eine Fahrspur zur Verfügung. Zur Vollsperrung kommt es ab Montag stadtauswärts auf der Annaberger Straße zwischen Reichsstraße und Lothringer Straße. Umleitung: Beckerstraße - Treffurthstraße. Grund sind Brücken-, Gerüst- und Gleisbauarbeiten am Chemnitzer Viadukt bis voraussichtlich 19. Juni. Ebenfalls auf der Annaberger Straße kommt es ab Montag zwischen Werner-Seelenbinder-Straße und Scheffelstraße zur Vollsperrung der Gleisüberfahrt. Umleitung stadteinwärts: Heinrich-Lorenz-Straße - Kauffahrtei - Scheffelstraße. Umleitung stadtauswärts: Südring - F.-O.-Schimmel-Straße - Werner-Seelenbinder-Straße. Die Arbeiten an den Gleisanlagen sollen bis 15. Juni dauern. Folgende Baustellen in Chemnitz haben laut Stadt ein neues Enddatum: Die Sperrungen auf der Theaterstraße bleiben noch bis Montag. © Harry Härtel Noch bis 31. Juli dauern die Arbeiten am Hohlweg zwischen Frankenberger Straße und Dresdner Straße. Hier ist voll gesperrt. Am Zöllnerplatz zwischen Müllerstraße und Lohrstraße gilt noch bis 28. Juni Einbahnstraßenregelung stadtauswärts, Umleitung stadteinwärts: Christian-Wehner-Straße - Straße der Nationen - Müllerstraße. Seit Dezember vergangenen Jahres wurde aus Sicherheitsgründen ein Gebäude abgesperrt. Die Arbeiten auf der Theaterstraße dauern noch bis Montag an. Die Richtungsfahrbahn zwischen Falkeplatz und Kaßbergauffahrt ist voll gesperrt, Umleitung: Bahnhofstraße - Brückenstraße. Zwischen Kaßbergauffahrt und Falkeplatz kommt es ebenfalls zu Einschränkungen, so auch zwischen der Hartmannstraße und der Brückenstraße. Chemnitz Baustellen Neue Baustellen in Chemnitz: Vollsperrungen auf Bergstraße und Theaterstraße Auf der Bornaer Straße kommt es im Bereich der Hermann-Löns-Straße und nun auch kurz vor der Einfahrt des Kreisverkehrs zur halbseitigen Fahrbahnsperrung, die Ein- und Ausfahrt Hermann-Löns-Straße von der Bornaer Straße ist nicht möglich. Auch der Gehweg im Bereich des Kreisverkehrs ist gesperrt, Fußgänger werden über eine Insel geleitet. Die Arbeiten zum Breitbandausbau an der Parzivalschule sollen noch bis voraussichtlich 12. Juni dauern. Bis 14. Juni dauern die Arbeiten mit halbseitiger Sperrung im zweiten Bauabschnitt auf der Georgistraße zwischen Hausnummer 46 und 70.

Titelfoto: Ralph Kunz