Na endlich! Neuer Baustellenservice für Chemnitz

Im digitalen Themenstadtplan unter chemnitz.de/baustelleninfo können Bürger jetzt per Klick Baustellen detailliert einsehen: Dauer, Art der Sperrung und mögliche Umleitungen. Nutzer können die Informationen nach Datum filtern, um Einschränkungen in einem gewünschten Zeitraum anzuzeigen.

"Nach intensiven Vorbereitungen in den Fachämtern hat die Stadt Chemnitz ihren Baustellenservice im Internet grundlegend überarbeitet", erklärt Bau-Bürgermeister Michael Stötzer (52, Grüne ).

"Der Newsletter wird freitags verschickt und informiert über Baustellen im Hauptstraßennetz", so Stötzer.

Zusätzlich startet voraussichtlich noch in diesem Monat ein neuer Baustellen-Newsletter.

Kommentar von Sebastian Gogol

Als ich früher regelmäßig zu meiner Arbeitsstelle außerhalb von Chemnitz pendelte, hatte ich ein festes Sonntagsritual: Der Blick in den Baustellenservice der Stadt sollte mir zeigen, ob am Montagmorgen eine Baustelle meinen Weg kreuzt.

So weit die Theorie! Doch die Praxis war oft ein böses Erwachen: Stau und genervte Autofahrer vor einer Vollsperrung, die im Baustellenservice mit keinem Wort erwähnt wurde.

Wie viele Pendler fühlte ich mich wie ein Teilnehmer bei "Baustellen-Bingo" - jeden Montag aufs Neue.

Nach Jahren des Bürgerfrusts präsentiert die Stadt Chemnitz stolz ihren überarbeiteten digitalen Baustellenservice.

Doch reichen ein moderner Stadtplan und ein wöchentlicher Newsletter wirklich aus, um all die verlorenen Nerven wiedergutzumachen, die einst im Stau verloren gingen?

Der Newsletter zeigt zumindest, dass man Initiative ergreifen will. Doch was da jetzt angeboten wird, ist bestenfalls ein "Baustellenservice light". Viel besser wäre es, wenn auch endlich Nebenstraßen Einzug in den Service finden.

In einer Stadt wie Chemnitz, die sich selbst als zukunftsorientiert verkauft, müsste die digitale Baustellenkommunikation längst State of the Art sein.