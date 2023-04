Nadelöhr Chemnitzer Bahnhofstraße: Warum es hier mal wieder länger dauert

Chemnitz - Die Hauptverkehrsstraße in Chemnitz' Innenstadt ist eingeengt : Auf der Bahnhofstraße ist zwischen Brücken- und Reitbahnstraße nur noch eine Spur befahrbar.

Jörg Vieweg (52, SPD) steht vor einer Baustelle auf der Bahnhofstraße: "Eine Beschleunigung der Bauarbeiten ist wünschenswert, aber derzeit unrealistisch." © Kristin Schmidt

Autofahrer nehmen es halbwegs gelassen, die Politik beschwichtigt zur Sicherheit schon mal die Gemüter. "Wenn's nicht anders geht, geht's nicht anders", sagte am Dienstag ein Chemnitzer Autofahrer, der täglich über die Bahnhofstraße Richtung Reitbahnstraße fährt und jetzt auch nur auf einer Fahrbahnspur unterwegs ist.

Am frühen Nachmittag lief der Verkehr noch recht flüssig, wohl begünstigt durch eine zügige Ampelschaltung und die Osterferien. Doch am späten Nachmittag brauchten Autofahrer bereits drei Anläufe, um von der Brückenstraße in die Bahnhofstraße zu gelangen.

Dass diese Verkehrslage bis 13. Juni andauert, findet Mobilitätsausschuss-Mitglied Jörg Vieweg (52, SPD) bedauerlich: "Die Verzögerungen sind ärgerlich. Gleichzeitig aber auch verständlich, egal ob es Straßenbau- oder Hochbaumaßnahmen sind", sagt Vieweg im Hinblick auf den Materialmangel in der Baubranche, der zu Verzögerungen führt.