Neue Baustelle im Erzgebirge: Staatsstraße voll gesperrt

Eibenstock - Am kommenden Montag beginnen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der S275 zwischen Wildenthal und Eibenstock im Erzgebirge .

Am Montag starten die Arbeiten auf der S275 zwischen Wildenthal und Eibenstock im Erzgebirge. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, werden im Bereich der Waldschänkenkurve Fahrbahnschäden beseitigt.

Während der Arbeiten muss die S275 voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird von Wildenthal in Richtung Eibenstock über die S276 in Richtung Carlsfeld und weiter über die B283 nach Eibenstock umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog dazu.