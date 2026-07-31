Neue Baustelle im Erzgebirge: Staatsstraße voll gesperrt
Eibenstock - Am kommenden Montag beginnen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der S275 zwischen Wildenthal und Eibenstock im Erzgebirge.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, werden im Bereich der Waldschänkenkurve Fahrbahnschäden beseitigt.
Während der Arbeiten muss die S275 voll gesperrt werden.
Der Verkehr wird von Wildenthal in Richtung Eibenstock über die S276 in Richtung Carlsfeld und weiter über die B283 nach Eibenstock umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog dazu.
Die S275 bleibt aus Richtung Eibenstock bis zur Einmündung Wiesenweg befahrbar. In der Gegenrichtung ist die Befahrbarkeit bis zum Ortsausgang Wildenthal gewährleistet", so das LASuV weiter.
Die Bauarbeiten sollen bis zum 7. August abgeschlossen sein, die Kosten betragen circa 85.000 Euro.
Titelfoto: Uwe Meinhold