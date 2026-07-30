Vollsperrung: Baustelle auf Staatsstraße in Sachsen startet

Großschirma - Kommende Woche muss die S197 in Großschirma in Sachsen voll gesperrt werden.

Auf der S197 in Großschirma werden ab kommender Woche Schäden beseitigt. (Symbolfoto) © Uwe Meinhold

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten die Arbeiten am Montag im Ortsteil Rothenfurth. Es sollen Schäden an der Hauptstraße und der Muldentalstraße beseitigt werden.

Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitte geteilt:

erster Bauabschnitt auf Höhe der Hausnummer 32 voraussichtlich am 3. und 4. August



zweiter Bauabschnitt, voraussichtlich vom 5. bis 10. August, umfasst die Brücke über die Freiberger Mulde, Zufahrt bis zur Baustelle ist aus allen Richtungen frei

"Die Zufahrt zur Sackgasse (Muldentalstraße 52 bis 68) bleibt während der gesamten Bauzeit gewährleistet", heißt es weiter.