Vollsperrung: Baustelle auf Staatsstraße in Sachsen startet
Großschirma - Kommende Woche muss die S197 in Großschirma in Sachsen voll gesperrt werden.
Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten die Arbeiten am Montag im Ortsteil Rothenfurth. Es sollen Schäden an der Hauptstraße und der Muldentalstraße beseitigt werden.
Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitte geteilt:
- erster Bauabschnitt auf Höhe der Hausnummer 32 voraussichtlich am 3. und 4. August
- zweiter Bauabschnitt, voraussichtlich vom 5. bis 10. August, umfasst die Brücke über die Freiberger Mulde, Zufahrt bis zur Baustelle ist aus allen Richtungen frei
"Die Zufahrt zur Sackgasse (Muldentalstraße 52 bis 68) bleibt während der gesamten Bauzeit gewährleistet", heißt es weiter.
Der Verkehr wird aufgrund der Vollsperrung in Großschirma über die B101 in Richtung Freiberg, weiter über die S196 in Richtung Halsbrücke und danach über die S197 nach Rothenfurth umgeleitet. In der Gegenrichtung gilt die Umleitung analog dazu.
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf circa 70.000 Euro. Abgeschlossen sein soll das Ganze voraussichtlich bis zum 10. August.
Titelfoto: Uwe Meinhold