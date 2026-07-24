Baustelle in Sachsen: Nächster Abschnitt startet, Verkehr wird großräumig umgeleitet

Am Montag startet der zweite Bauabschnitt zur Erneuerung der S248/Weststraße in Limbach-Oberfrohna. (Symbolfoto) © 123RF/stgrafix

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, startet am Montag der zweite Bauabschnitt zur Erneuerung der S248/Weststraße in Limbach-Oberfrohna.

"Auf dem 150 Meter langen Abschnitt zwischen der Paul-Seydel-Straße bis zur Einfahrt in den Industriepark WIMA werden die Fahrbahn und Gehwege grundhaft ausgebaut", heißt es weiter.

Außerdem werden neue Parkbuchten angelegt, Bushaltestellen umverlegt, Medienleitungen neu verlegt und auch die Straßenbeleuchtung erneuert.

In diesem Abschnitt sollen die Arbeiten bis November 2026 abgeschlossen sein.

Die S248 bleibt voll gesperrt. Die Kreuzung Paul-Seydel-Straße sowie die Zufahrt zum Industriepark WIMA könnt Ihr halbseitig befahren. Der Verkehr wird weiterhin großräumig über die Ortsteile Pleißa, Meinsdorf, Langenberg und Falken umgeleitet.