Baustelle auf Staatsstraße in Sachsen: Ab kommender Woche wird hier voll gesperrt

Kaufungen - Neue Baustelle im Landkreis Zwickau ! Die Fahrbahn der S249/Dorfstraße in Kaufungen wird ab kommendem Montag erneuert. Dazu ist eine Vollsperrung nötig.

Auf der S249 gibt es ab Montag in Kaufungen eine Vollsperrung. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, betrifft es den bereich zwischen der Hausnummer 48 und der K7316/ Uhlsdorfer Straße - das sind circa 450 Metern.

"Dabei wird die Fahrbahn über den gesamten Baubereich gefräst und neu asphaltiert. Zudem werden die Einbauteile der Straße wie Schachtabdeckungen angepasst und die Markierung neu aufgebracht", heißt es weiter.

Während der Arbeiten muss dort voll gesperrt werden.

Im Bereich der Einmündung Uhlsdorfer Straße wird es eine Ampelanlage geben, die Umleitung aus Limbach-Oberfrohna erfolgt über die S241 Richtung Mühlau, über die S57 bis Wernsdorf und auf der B175 zur S249. Die Umleitung wird für die Gegenrichtung erfolgt analog dazu.