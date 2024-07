21.07.2024 07:19 Neue Baustellen in Chemnitz: Hier müsst Ihr mit Sperrungen rechnen

Neue Baustellen! In Chemnitz wird in der kommenden Woche unter anderem auf der Klaffenbacher Hauptstraße und am Südring gebaut.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz in der kommenden Woche! Wir sagen Euch, wo Ihr mit Umleitungen und Sperrungen rechnen müsst. Am Freitag kommt es zu Einschränkungen auf der Brückenstraße in Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann Laut CVAG kommt es ab Montag zur Vollsperrung der Huttenstraße zwischen Frankenberger- und Ebersdorfer Straße. Die Straßenbauarbeiten sollen voraussichtlich bis 31. Dezember dauern. Wie die Stadt mitteilte, wird die Klaffenbacher Hauptstraße bei Hausnummer 54 ab Montag voll gesperrt, die Umleitung führt über: Klaffenbacher Straße - Annaberger Straße - Würschnitztalstraße. Bis 2. August sollen die Arbeiten hier dauern. Am Freitag wird auf der Brückenstraße beim Stefan-Heym-Platz 1 die Linksabbieger- und Geradeausspur auf die Bahnhofstraße bzw. Augustusburger Straße gesperrt, der Verkehr wird über Straße der Nationen - Carolastraße umgeleitet. Hier werden die Abwasserdeckel ausgetauscht. Baumaßnahme auf Dittersdorfer Straße beginnt Am kommenden Montag starten zwischen Kreuzung Wladimir-Sagorski-Straße und Markersdorfer Straße sowie im Bereich Dittersdorfer Straße zwischen Haus Nummer 101 bis 106 umfangreiche Bauarbeiten. Hier werden die Abwasserkanäle einschließlich der Anschlussleitungen erneuert. Außerdem soll die Richtungsfahrbahn B174 auf circa 550 Metern instand gesetzt werden. Während der Bauzeit wird der Verkehr auf der Gegenrichtung mit jeweils einer Spur vorbeigeleitet. Teilabsperrungen sind nur abschnittsweise geplant. Voraussichtlich Mitte Oktober soll der Verkehr dann wieder auf beiden Fahrspuren rollen. Für Anlieger wird die Zufahrt im Sackgassenbereich der Dittersdorfer Straße 106 bis 101 gewährleistet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern. Folgende Baustellen in Chemnitz haben laut Stadt ein neues Enddatum: Am Mittwoch beginnen die Bauarbeiten am Südring zwischen Bernsdorfer Straße und Zschopauer Straße. (Archivbild) © Uwe Meinhold Die Vollsperrung auf der Lohrstraße zwischen Wilhelm-Külz-Platz und Blankenauer Straße bleibt noch bis 18. Oktober. Ebenfalls bis 18. Oktober besteht die Einbahnstraßenregelung am Zöllnerplatz zwischen Müllerstraße und Lohrstraße stadtauswärts. Umleitung stadteinwärts: Christian-Wehner-Straße - Straße der Nationen - Müllerstraße. Die Hauptbauphase im ersten Bauabschnitt auf dem Südring zwischen Bernsdorfer Straße und Zschopauer Straße startet nun am Mittwoch. Eine Fahrbahn wird gesperrt, der Verkehr rollt dann über die Gegenfahrbahn. Außerdem wird die Zufahrt Zschopauer Straße stadtauswärts gesperrt, mit Umleitung über die Gegenfahrbahn und die nördliche Zufahrt Zschopauer Straße. Bis 13. September sollen die Sanierungsarbeiten hier dauern. Chemnitz Baustellen Ab morgen wird diese Staatsstraße in Sachsen voll gesperrt Auf der Unritzstraße zwischen Rabensteiner Mühlweg und Riedstraße besteht noch bis Freitag eine Vollsperrung, Umleitung: Pelzmühlenstraße - Oberfrohnaer Straße - Riedstraße.

Titelfoto: 123RF/rainerfuhrmann