Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird ab Montag gesperrt

Chemnitz - In der kommenden Woche müsst Ihr mit weiteren Einschränkungen auf den Chemnitzer Straßen rechnen. Es starten neue Baustellen und wir sagen Euch, wo gesperrt wird.

Die Fabrikstraße muss ab Montag aufgrund von Straßenbauarbeiten voll gesperrt werden. © Ralph Kunz

Auf der Ferdinandstraße bei Wieseneck gibt es ab Montag eine halbseitige Fahrbahnsperrung in Richtung Altenhainer Dorfstraße. Die Zufahrt Zum Adelsberg ist voll gesperrt, die Umleitung erfolgt über den Eubaer Weg. Der zweite Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis 18. Oktober.



Voll gesperrt wird ab Montag die Fabrikstraße zwischen Hartmannstraße und Hubbrücke. Die Straßenbauarbeiten sollen bis 18. Oktober dauern.

Eine weitere Vollsperrung gibt es ab Montag auf der Hofer Straße (Mittelbach) in Höhe der Hausnummern 6 bis 8a. Umleitung: Neefestraße - Chemnitzer Straße (Grüna) - Straße der Einheit - Brückenstraße (Wüstenbrand) - Limbacher Straße - B173 (Mittelbach). Die Arbeiten zum Breitbandausbau an der Grundschule Mittelbach sollen bis 18. Oktober dauern. In Höhe der Hausnummer 5f bis 5d bleibt die halbseitige Sperrung bis 25. Oktober.



Halbseitig gesperrt wird die Zwickauer Straße zwischen Hausnummer 132 und Schillstraße, hier gilt dann Einbahnstraßenregelung stadtauswärts. Der Verkehr wird stadteinwärts über die Jaenickstraße und die Neefestraße umgeleitet. Die Arbeiten am Kanalsystem dauern bis 18. Oktober.

Auf der Helbersdorfer Straße in Höhe der Tankstelle wird ab Montag halbseitig gesperrt. Bis 11. Oktober dauern hier die Arbeiten.

Aufgrund von Straßeninstandsetzungsarbeiten kommt es ab Montag bis voraussichtlich 17. Oktober zur Vollsperrung der Bahnhofstraße in Niederwiesa zwischen Talstraße und Bahnhofstraße.