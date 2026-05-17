Baustellen in Chemnitz: Auf diesen Straßen wird in der kommenden Woche gesperrt
Chemnitz - In der kommenden Woche beginnen in Chemnitz weitere Baumaßnahmen. Unter anderem kommt es deshalb zu Sperrungen auf der Zwickauer Straße, der Bernsdorfer Straße und der Lothringer Straße.
Ab Montag kommt es auf der Blankenburgstraße zwischen Dammweg und Draisdorfer Straße zu einer Verkehrsraumeinschränkung. Grund sind Arbeiten am Abwassersystem bis 12. Juni.
Voll gesperrt wird von Montag bis Freitag die Beutenbergstraße in Höhe Hauptstraße. Die Umleitung führt über Hauptstraße – Eubaer Straße - Weißer Weg.
Die Zwickauer Straße wird ab Montag in Höhe Kopernikusstraße teilweise gesperrt. Die Kopernikusstraße wird im Einmündungsbereich voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Gaußstraße und die Kaufmannstraße umgeleitet. Die Straßenbauarbeiten sollen bis zum 16. Juni dauern.
Teilweise gesperrt wird ab Montag die Wittgensdorfer Straße in Höhe Bornaer Straße. Grund ist eine Störungsbeseitigung an der Stadtbeleuchtung bis 29. Mai.
Lothringer Straße in Altchemnitz bis November voll gesperrt
Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten kommt es ab Montag auf der Bernsdorfer Straße im Abschnitt zwischen Pappelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße zu Verkehrseinschränkungen. Die komplexe Baumaßnahme soll voraussichtlich Mitte 2027 abgeschlossen sein. Zeitweise ist eine Vollsperrung nötig. Umleitung im ersten Bauabschnitt bis 19. Oktober: Wartburgstraße - Zschopauer Straße - Rosa-Luxemburg-Straße.
In der Lothringer Straße zwischen Annaberger Straße und Elsasser Straße beginnen ebenfalls ab Montag umfangreiche Tiefbauarbeiten. Bis 26. November wird der Abschnitt voll gesperrt.
Von Montag bis Freitag wird die Mauersbergerstraße in Höhe Otto-Schmerbach-Straße teilweise gesperrt.
Die Geibelstraße wird ab Mittwoch in Höhe Liselotte-Herrmann-Straße teilweise gesperrt. Bis 3. Juli sollen die Arbeiten hier dauern.
Am kommenden Samstag wird der Südring zwischen Bernsdorfer Straße und Zschopauer Straße in Richtung Zschopauer Straße voll gesperrt, die Umleitung führt über: Bernsdorfer Straße - Rosa-Luxemburg-Straße. Grund sind Arbeiten zur Brückeninstandsetzung.
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Baustelle auf Kaßberg bis Oktober 2027
Voraussichtlich bis 29. Oktober 2027 wird die Heinrich-Beck-Straße zwischen Barbarossastraße und Reichsstraße/Stephanplatz abschnittsweise voll gesperrt.
Grund dafür sind umfangreiche Tiefbauarbeiten. Die Abwasserkanalisation wird saniert, die Trinkwasserleitung erneuert und das Fernwärmenetz ausgebaut.
Auch die Straßenentwässerungsanlagen sollen erneuert werden.
Fußgänger werden während der Arbeiten jederzeit sicher an der Baustelle vorbeigeleitet. Eine Umleitung für den Verkehr ist ausgeschildert.
Die Baumaßnahmen haben einen Gesamtwert von circa 2,1 Millionen Euro.
Titelfoto: Ralph Kunz