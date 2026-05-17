17.05.2026 07:00 Baustellen in Chemnitz: Auf diesen Straßen wird in der kommenden Woche gesperrt

In Chemnitz gibt es in der kommenden Wochen aufgrund von neuen Baustellen Sperrungen auf mehreren Straßen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der kommenden Woche beginnen in Chemnitz weitere Baumaßnahmen. Unter anderem kommt es deshalb zu Sperrungen auf der Zwickauer Straße, der Bernsdorfer Straße und der Lothringer Straße.

Gebaut wird in der kommenden Woche unter anderem in der Zwickauer Straße und der Blankenburgstraße. (Symbolbild) © dpa/Klaus-Dietmar Gabbert Ab Montag kommt es auf der Blankenburgstraße zwischen Dammweg und Draisdorfer Straße zu einer Verkehrsraumeinschränkung. Grund sind Arbeiten am Abwassersystem bis 12. Juni. Voll gesperrt wird von Montag bis Freitag die Beutenbergstraße in Höhe Hauptstraße. Die Umleitung führt über Hauptstraße – Eubaer Straße - Weißer Weg. Die Zwickauer Straße wird ab Montag in Höhe Kopernikusstraße teilweise gesperrt. Die Kopernikusstraße wird im Einmündungsbereich voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Gaußstraße und die Kaufmannstraße umgeleitet. Die Straßenbauarbeiten sollen bis zum 16. Juni dauern. Chemnitz Baustellen Baustellen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt Teilweise gesperrt wird ab Montag die Wittgensdorfer Straße in Höhe Bornaer Straße. Grund ist eine Störungsbeseitigung an der Stadtbeleuchtung bis 29. Mai.

Lothringer Straße in Altchemnitz bis November voll gesperrt

In der Lothringer Straße starten zwischen Annaberger Straße und Elsässer Straße in der kommenden Woche umfangreiche Tiefbauarbeiten. © Ralph Kunz Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten kommt es ab Montag auf der Bernsdorfer Straße im Abschnitt zwischen Pappelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße zu Verkehrseinschränkungen. Die komplexe Baumaßnahme soll voraussichtlich Mitte 2027 abgeschlossen sein. Zeitweise ist eine Vollsperrung nötig. Umleitung im ersten Bauabschnitt bis 19. Oktober: Wartburgstraße - Zschopauer Straße - Rosa-Luxemburg-Straße. In der Lothringer Straße zwischen Annaberger Straße und Elsasser Straße beginnen ebenfalls ab Montag umfangreiche Tiefbauarbeiten. Bis 26. November wird der Abschnitt voll gesperrt. Von Montag bis Freitag wird die Mauersbergerstraße in Höhe Otto-Schmerbach-Straße teilweise gesperrt. Chemnitz Baustellen Neue Sperrungen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gebaut Die Geibelstraße wird ab Mittwoch in Höhe Liselotte-Herrmann-Straße teilweise gesperrt. Bis 3. Juli sollen die Arbeiten hier dauern. Am kommenden Samstag wird der Südring zwischen Bernsdorfer Straße und Zschopauer Straße in Richtung Zschopauer Straße voll gesperrt, die Umleitung führt über: Bernsdorfer Straße - Rosa-Luxemburg-Straße. Grund sind Arbeiten zur Brückeninstandsetzung.

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