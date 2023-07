Neue Baustellen in Chemnitz und Umland - Auch Sperrungen auf A72 und A4!

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche beginnen in Chemnitz neue Baustellen. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird und welche Umleitungen eingerichtet sind.

Ab Montag wird die Fahrbahn der Albrechtstraße zwischen Mosenstraße und Nürnberger Straße erneuert. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich bis zum 14. August dauern. In dieser Zeit wird die Albrechtstraße im Baubereich voll gesperrt.

Zwischen Südring und A72 steht Euch auf der Neefestraße außerdem nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung, aus Richtung Grüna keine Durchfahrt! Umleitung verläuft über die Zwickauer Straße. Laut Stadt wird außerdem die Auffahrt vom Neefepark in Richtung Zentrum und die Abfahrt von der A72 kommend in Richtung Neefepark voll gesperrt. Umleitung: Autobahnunterführung Tuchschererstraße. Voraussichtliches Ende der Sperrung: 25. August.

Ab Montag wird auf der Saydaer Straße zwischen Kreisverkehr Thalheimer Straße und Lengefelder Straße eine Fahrtrichtung gesperrt, hier gilt dann Einbahnstraßenregelung von der Lengefelder Straße in Richtung Kreisverkehr. Umleitung: Thalheimer Straße - Südring - Reichenhainer Straße - Erfenschlager Straße - Lengenfelder Straße. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 15. November dauern.

Die Bornaer Straße an der Einmündung Köthensdorfer Straße ist noch bis 11. August halbseitig gesperrt. Hier wird eine Haltestelle barrierefrei ausgebaut.

Voll gesperrt wird ebenfalls die Scheffelstraße zwischen Einfahrt "Rosarium" und der Brücke am Abzweig Kauffahrtei. Die Arbeiten starten am Dienstag und sollen voraussichtlich bis 9. Oktober dauern. Der Verkehr wird über: Helbersdorfer Straße - Südring - Annaberger Straße umgeleitet.

Am Dienstag wird die Schönherrstraße in der Zeit von 8 bis 16 Uhr zwischen Blankenburgstraße und Nordstraße voll gesperrt. Umleitung: Nordstraße - Müllerstraße - Zöllnerplatz - Blankenauer Straße - Chemnitztalstraße - Dammweg - Blankenburgstraße.

Die Beschränkung auf einen Fahrstreifen auf der Straße Im Neefepark in Höhe Einfahrt bis Ausfahrt Neefepark bleibt aufgrund der Brückenbaumaßnahme Neefestraße noch bis März des kommenden Jahres.

Das Linksabbiegen von der Fürstenstraße in die Hofer Straße ist weiterhin bis 11. August nicht möglich. Der Verkehr wird auf einen Fahrstreifen beschränkt.

Die Baumaßnahme wird in drei Bauabschnitte unterteilt. Nähere Informationen findet Ihr im TAG24-Artikel " Neue Baustelle im Erzgebirge: B101 wird erneut für mehrere Monate voll gesperrt ".

Die Arbeiten in dem circa 2,2 Kilometer langen Abschnitt sollen voraussichtlich im Dezember abgeschlossen werden.

Am Montag starten die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B101 östlich von Schlettau bis vor den Abzweig der K7132/Zschöppelstraße bei Neu-Amerika.

Auf der A4 ist ab Dienstag bis Ende Oktober 2023 Richtung Görlitz zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Ost und Berbersdorf die Ausfahrt der Anschlussstelle Hainichen gesperrt. Grund ist die Fahrbahnerneuerung. Die PWC-Anlage Rossauer Wald wird ebenfalls gesperrt. Der Verkehr wird über die nächstgelegene Anschlussstelle Berbersdorf umgeleitet.

Die A72-Anschlussstelle Chemnitz-Süd Abfahrt aus Richtung Hof wird in Richtung Zentrum voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Empfohlen wird die Nutzung der Abfahrten an den AS Stollberg-Nord oder Chemnitz-Rottluff. Grund ist die Erneuerung der Neefestraße 25. August.