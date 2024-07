Neue Baustellen und Umleitungen in Chemnitz: Hier wird gesperrt

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche entspannt sich die Lage auf den Straßen in Chemnitz kaum. Wir sagen Euch, wo es neue Baustellen inklusive Sperrungen und Umleitungen gibt.

Grund sind laut Stadt Überprüfungsarbeiten am Bauwerk "Überflieger" und auch an der Tunneldurchfahrt.

Noch bis 2. August wird auf der Chemnitzer Straße in Grüna bei Hausnummer 27/Mittelbacher Straße die Fahrspur stadteinwärts gesperrt, der Fahrverkehr in beide Fahrtrichtungen wird gewährleistet. Die Einfahrt in die Mittelbacher Straße ist nicht möglich, Umleitung: Chemnitzer Straße - An der Wiesenmühle.

Die Glösaer Straße zwischen Adalbert-Stifter-Weg und Edwin-Hoernle-Straße bleibt bis 23. August voll gesperrt.