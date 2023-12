07.12.2023 05:38 Neue Brücke am Chemnitzer Neefepark: Baustelle zieht ins Zelt

Die Großbaustelle an der Neefestraße in Chemnitz stellt sich auf den Winter ein: Ein großes Zelt überspannt die Brücke am Neefepark.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Die Großbaustelle Neefestraße in Chemnitz hat sich auf Winter eingestellt: Ein riesiges Bauzelt überspannt die Hälfte der Brücke am Neefepark. Die Baustelle in der Neefestraße wird jetzt mit einem großen Zelt vor dem Winter geschützt. © Kristin Schmidt Darunter geht die Erneuerung der wichtigen Überführung voran. "Das beheizte Schutzzelt haust die Brücke ein, damit die Abdichtungsarbeiten auch während der Wintermonate durchgeführt werden können und für diese Leistungen keine Unterbrechungen im Bauablauf aufgrund der kalten Witterung entstehen", teilte eine Stadtsprecherin mit.

Laut Stadt liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. "Der Rahmen des südlichen Bauwerkes wurde betoniert. Die Spundwände zur Verlängerung der stadtwärtigen Einfädelspur wurden eingebracht." Demnach ist auch die Fahrbahnerneuerung stadteinwärts schon zu großen Teilen abgeschlossen, ebenso der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle Pasteurstraße. Chemnitz Baustellen Baustellen in Chemnitz: Umleitungen und Sperrungen in der kommenden Woche Laut Planung sollen die Arbeiten in stadteinwärtiger Richtung bis März abgeschlossen sein. Die Einfädelspur vom Neefepark wird dann mit 120 Metern fast dreimal so lang sein wie vorher. Im Frühjahr zieht die Baustelle für die Erneuerung des nördlichen Brückenteils auf die andere Straßenseite. Das wird voraussichtlich bis November 2024 dauern.

Titelfoto: Kristin Schmidt