17.12.2023 06:52 Sicherheits-Sperrung am Zöllnerplatz: Baustellen und Einschränkungen in Chemnitz

Baustellen in Chemnitz: In der kommenden Woche ist unter anderem an der Markthalle und am Zöllnerplatz gesperrt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Im Winter nimmt die Anzahl der Baustellen etwas ab. Wir sagen Euch, wo Ihr in der kommenden Woche in Chemnitz und im Umland mit Einschränkungen rechnen müsst. Teile des Hauses in der Zöllnerstraße stürzten in der vergangenen Woche ein, daher ist eine Sperrung nötig. © Harry Härtel Die abschnittsweise Sperrung einer Spur auf der Annaberger Straße stadtauswärts in Höhe BSZ für Technik III (Hausnummer 186) bis zur Einmündung Schulstraße wird vorerst bis 20. Dezember anhalten. Vom 8. bis 31. Januar ist dann erneut mit Einschränkungen zu rechnen. Grund ist der Breitbandausbau am BSZ für Technik III und der Schule Altchemnitz. Eine Sicherheitssperrung aufgrund eines teilweise eingestürzten Hauses ist am Zöllnerplatz zwischen Müllerstraße und Lohrstraße nötig. Hier gilt Einbahnstraßenregelung stadtauswärts. Umleitung stadteinwärts: Christian-Wehner-Straße - Straße der Nationen - Müllerstraße. Die Sperrung ist vorerst bis 31. Januar nötig. Noch bis zum 20. Dezember bleibt die Vollsperrung An der Markthalle zwischen Hartmannstraße und Seeberplatz bestehen. Der Verkehr wird über Hartmannstraße - Theaterstraße - An der Markthalle umgeleitet. Verkehr kann über neue Pleiße-Brücke in Crimmitschau rollen Im April dieses Jahres starteten im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen die Bauarbeiten zum Ersatzneubau der S54-Brücke über die Pleiße. Seit vergangenem Freitag kann hier der Verkehr wieder rollen.

Der Ersatzneubau war aufgrund der Schäden am alten Bauwerk nötig. Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) wurde die alte Brücke abgerissen und durch ein Stahlbetonrahmenbauwerk mit einer Stützweite von rund 19 Metern und einer Breite von rund 10 Metern ersetzt. Im kommenden Jahr werden die Bauarbeiten im Zuge der S54 mit der Erneuerung der benachbarten Brücke über die Bahnstrecke Leipzig - Hof fortgesetzt. Dann muss wieder voll gesperrt werden. Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen in Aue-Bad Schlema Die Baumaßnahme Marie-Müller-Straße in Aue wurde verlängert. Hier kommt es bis voraussichtlich 22. Dezember zur Vollsperrung der Marie-Müller-Straße im Bereich von Abzweig Auerhammerstraße bis Industriestraße. Hier werden Tiefbauarbeiten zur weiteren Verlegung des Breitbandkabelausbaus durchgeführt. Die Erneuerung der Fahrbahn im Bereich "Alte Lößnitzer Straße" zwischen Panoramastraße bis Auer Talstraße dauert durch die Witterung länger. Der neue geplante Termin der Fertigstellung ist nun der 22. Dezember. Bei vorzeitiger Fertigstellung kann der Verkehr auch eher wieder rollen. Auch die Vollsperrung Wildbacher Straße (Schneeberg Richtung Wildbach) wurde bis 22. Dezember verlängert.

Titelfoto: Harry Härtel