Sommerferien-Stau! Diese Baustellen in Chemnitz nerven gewaltig

"Im Moment hat man wieder den Eindruck, dass an allen Ecken und Enden Baustellen neu eröffnet werden", ärgert sich Fraktionschef Tino Fritzsche (62).

CDU-Fraktionschef Tino Fritzsche: "Theorie und Praxis liegen weit auseinander. Wir werden da in der neuen Legislatur nochmal tätig werden müssen."

So hatte das Rathaus die Sperrung der Neefestraße letzte Woche nach Beginn der Arbeiten angekündigt, die Sperrung der Carolastraße am Bahnhof fand sich noch später im Online-Baustellen-Service.

Bei der Informationspolitik zu den Straßenbaustellen allerdings kann auch Vieweg das Rathaus nicht mehr in Schutz nehmen: "Da ist noch viel Luft nach oben, das muss deutlich ausgebaut werden."

Stoßstange an Stoßstange stehen die Fahrzeuge derzeit an der Baustelle auf der Zwickauer Straße. © Kristin Schmidt

Fast täglich kommen auf den Chemnitzer Straßen neue Baustellen hinzu. Manchmal ist es so schlimm, dass Verkehrskollaps droht. Zwar gehören Sperrungen und Umleitung in den Ferien dazu - wenn viele Chemnitzer im Urlaub sind, sind größere Bauarbeiten zeitlich gut platziert.

Und dass sie angesichts des Zustands unserer Straßen auch nottun, daran besteht kein Zweifel. Doch wurden die Sommer-Baustellen wirklich gut koordiniert? Gefühlt befinden wir uns in einem mächtigen Verkehrs-Chaos, das täglich schlimmer wird. Objektiv einschätzen können wir das so einfach freilich nicht - da müssen wir uns auf die Experten im Rathaus verlassen.



Die Informationspolitik im Rathaus lässt allerdings zu wünschen übrig. Als Autofahrer will man wenigstens rechtzeitig erfahren, wann die Strecke zur Arbeit oder in die Kita zum Nadelöhr und damit zur Geduldsprobe wird. Kommt die Warnung erst einen Tag danach, hat mindestens eine Behörde in Sachen Kommunikation versagt.

Und der Gipfel der Dreistigkeit besteht dann darin, auf den Umleitungsstrecken Blitzer aufzustellen - wohl wissend, dass der Autofahrer dank fehlender Vorabinformation spät dran ist.

Stadt und CVAG sollte es künftig gelingen, ihre Baustellen gemeinsam zuverlässig anzukündigen. Das ist wohl das Mindeste, das man erwarten kann.