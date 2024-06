18.06.2024 06:22 1.218 Sperrung im Erzgebirge: Kreuzung dicht!

Am Donnerstag beginnen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung in Stollberg an der Kreuzung S258/Hohensteiner Straße. Dazu muss die S258 voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Stollberg - Vollsperrung ab kommendem Donnerstag im Erzgebirge! Die S258 in Stollberg muss aufgrund von Bauarbeiten gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/mariok An der Kreuzung S258/Hohensteiner Straße wird die Fahrbahn erneuert. "Im Rahmen der Maßnahme werden Schäden an der Fahrbahn durch eine Erneuerung der Asphaltdeck- und Binderschicht beseitigt", teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit. Voraussichtliches Ende der Bauarbeiten ist der 5. Juli. Chemnitz Baustellen Baustellen in Chemnitz in der kommenden Woche: Hier wird gesperrt! Während der Bauzeit muss die S258 voll gesperrt werden. Aus Süden kommender Verkehr wird über die B180 nach Niederwürschnitz, weiter über die S256 zur S258 in Niederdorf umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog dazu. "Für Verkehrsteilnehmer aus dem Stadtzentrum bzw. Südwesten/Zwönitzer Straße kommend wird eine innerörtliche Umleitung eingerichtet. Der innerörtlichen Beschilderung ist zu folgen", so das LASuV weiter. Die Baukosten belaufen sich auf rund 50.000 Euro.

Titelfoto: 123rf/mariok