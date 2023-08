Sperrungen auf A4 und A72: Neue Baustellen in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Kaum Entspannung auf den Straßen in Chemnitz und Umgebung! Auch in der kommenden Woche erwarten Euch neue Baustellen inklusive Sperrungen.

In der Straße Breitenlehn zwischen Hausnummer 44a und Adelsbergweg wird aufgrund der Verkabelung einer Niederspannungsleitung im ersten Bauabschnitt bis 10. November eine Vollsperrung nötig. Umleitung über Adelsbergstraße - Südring - Augustusburger Straße.

Voll gesperrt werden muss ab Montag die Markersdorfer Straße in Höhe der Hausnummer 119A bis einschließlich Kreuzung Albert-Köhler-Straße. Hier sind Straßenbauarbeiten und die Erneuerung des Gehwegs bis voraussichtlich 8. September nötig. Eine Umleitung führt über: Burkhardtsdorfer Straße - Wladimir-Sagorski-Straße - Stollberger Straße.

Auf der A4 und der A72 sind Sanierungsarbeiten notwendig. (Symbolbild) © 123RF/styleuneed

Auf der A4 bei Chemnitz wird von Ende August bis Mitte Oktober die Fahrbahn erneuert, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

In Richtung Erfurt/Aachen wird zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte finden die Arbeiten auf circa zwei Kilometern Länge statt.

Hier wird der lärmmindernde Asphalt erneuert.

"Für eine größtmögliche Effizienz und Sicherheit während der Bauphase wird der durchgehende Verkehr mit zwei Fahrstreifen (in Richtung Erfurt/Aachen) bzw. drei Fahrstreifen (in Richtung Dresden/Görlitz) vollständig auf der Gegenfahrbahn an dem Baufeld vorbeigeführt", heißt es weiter.



Anfang September wird dann zusätzlich die Auffahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa in Richtung Erfurt/Aachen gesperrt. Eine Umleitung führt über die Anschlussstelle Chemnitz-Ost.