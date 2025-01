Sperrungen in Chemnitz und Umgebung: Hier kommt es zu Einschränkungen

Ab Mittwoch kommt es auf der Blankenauer Straße zu Einschränkungen. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr wird die Auffahrt Stollberg-Nord Richtung Leipzig gesperrt.

In der Zeit nutzt Ihr an der Anschlussstelle Stollberg-Nord die Auffahrt in Richtung Zwickau und wendet dann an der Anschlussstelle Sollberg-West zurück in Fahrtrichtung Leipzig.

Grund für die Sperrung sind Grünpflegearbeiten.

In Chemnitz kommt es ab Mittwoch auf der Blankenauer Straße zwischen Richardstraße und Lohrstraße zu einer Einschränkung stadteinwärts. Hier werden die Parkflächen gesperrt, der Fahrverkehr bleibt in beiden Richtungen immer gewährleistet.

Grund sind Breitbandausbauarbeiten bis 14. Februar.