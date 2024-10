Vollsperrung! Arbeiten an Staatsstraße in Sachsen starten in dieser Woche

Wechselburg - In dieser Woche startet eine Baustelle an der S242 zwischen Wechselburg und Mutzscheroda (Landkreis Mittelsachsen).

Die Umleitung verläuft über die Kreisstraße 8271 in Wechselburg Richtung Nöbeln, weiter auf die S240 und die B107 in Richtung Rochlitz sowie ab Rochlitz auf die B175 in Richtung Narsdorf. Die Umleitung in der Gegenrichtung verläuft analog dazu.

Die Baukosten belaufen sich auf circa 240.000 Euro.