Vollsperrung auf A4! Fahrbahn Richtung Dresden dicht
1.357 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Glauchau/A4 - Auf der A4 Richtung Dresden ist am kommenden Montag eine Vollsperrung nötig.
Gesperrt wird zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal. Hier werden Fahrbahnschäden beseitigt.
Wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, gilt die Sperrung von Montagabend, 19.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 5 Uhr.
"Es handelt sich hierbei um die zwei in Richtung Dresden führenden Fahrstreifen im Baustellenbereich", heißt es weiter.
Die Sperrung wird außerdem gleich für Mäharbeiten im Randbereich genutzt.
Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Glauchau-Ost abgeleitet und dann über die U51 zur Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal geführt.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa