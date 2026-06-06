Vollsperrung auf A4! Fahrbahn Richtung Dresden dicht

Glauchau/A4 - Auf der A4 Richtung Dresden ist am kommenden Montag eine Vollsperrung nötig.

Auf der A4 ist am Montagabend eine Vollsperrung nötig. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Gesperrt wird zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal. Hier werden Fahrbahnschäden beseitigt.

Wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, gilt die Sperrung von Montagabend, 19.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 5 Uhr.

"Es handelt sich hierbei um die zwei in Richtung Dresden führenden Fahrstreifen im Baustellenbereich", heißt es weiter.