Vollsperrung wegen neuer Baustelle in Chemnitz: Wichtige Pendlerstrecke wird saniert

Chemnitz - In der kommenden Woche startet in Chemnitz eine neue Baustelle. Dazu ist eine Vollsperrung nötig.

Auf der Stollberger Straße zwischen Neukirchner Straße und der Zufahrt in den Meisenweg werden Straßenschäden beseitigt. © Ralph Kunz

Wie die Stadt mitteilte, werden ab kommendem Dienstag Straßenschäden auf der Stollberger Straße zwischen Neukirchner Straße und der Zufahrt in den Meisenweg beseitigt. Die Fahrbahn soll in der gesamten Breite erneuert werden.

Der Abschnitt muss dann für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt werden.

Außerdem werden die beiden Kleinbushaltestellen "Johann-Richter-Straße" barrierefrei.

Eine Umleitung über die Wladimir-Sagorski-Straße - Südring - Wolgograder Allee wird eingerichtet.

"Die Erreichbarkeit der Südrandsiedlung ist aus Richtung Chemnitz kommend weitgehend gegeben", heißt es weiter aus dem Rathaus. Anwohner sollen über Einzelheiten zu Abfallentsorgung, Wertstoffcontainer, Zufahrten und Stellplätzen rechtzeitig schriftlich informiert werden.