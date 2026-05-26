Vollsperrung wegen neuer Baustelle in Chemnitz: Wichtige Pendlerstrecke wird saniert

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Ab 2. Juni wird die Stollberger Straße in Chemnitz zwischen Neukirchner Straße und der Zufahrt Meisenweg erneuert. Dafür muss dort voll gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der kommenden Woche startet in Chemnitz eine neue Baustelle. Dazu ist eine Vollsperrung nötig.

Auf der Stollberger Straße zwischen Neukirchner Straße und der Zufahrt in den Meisenweg werden Straßenschäden beseitigt.
Auf der Stollberger Straße zwischen Neukirchner Straße und der Zufahrt in den Meisenweg werden Straßenschäden beseitigt.  © Ralph Kunz

Wie die Stadt mitteilte, werden ab kommendem Dienstag Straßenschäden auf der Stollberger Straße zwischen Neukirchner Straße und der Zufahrt in den Meisenweg beseitigt. Die Fahrbahn soll in der gesamten Breite erneuert werden.

Der Abschnitt muss dann für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt werden.

Außerdem werden die beiden Kleinbushaltestellen "Johann-Richter-Straße" barrierefrei.

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Eine Umleitung über die Wladimir-Sagorski-Straße - Südring - Wolgograder Allee wird eingerichtet.

"Die Erreichbarkeit der Südrandsiedlung ist aus Richtung Chemnitz kommend weitgehend gegeben", heißt es weiter aus dem Rathaus. Anwohner sollen über Einzelheiten zu Abfallentsorgung, Wertstoffcontainer, Zufahrten und Stellplätzen rechtzeitig schriftlich informiert werden.

Ab 17. Juni soll der Verkehr dann wieder rollen können. Für die Sanierung der Beläge entstehen Kosten in Höhe von circa 165.000 Euro.

Wo sonst noch in Chemnitz gebaut wird, erfahrt Ihr jede Woche unter Chemnitz-Baustellen.

Titelfoto: Ralph Kunz

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