Wegen Brückenbaustelle in Chemnitz: Weitere Einschränkungen

Chemnitz - Wegen der Brückenbaustelle in der Beyerstraße in Chemnitz gibt es nun weitere Einschränkungen für Autofahrer.

Die Paul-Jäkel-Straße ist im Bereich der Beyerstraße nur noch halbseitig befahrbar. © Sven Gleisberg

Seit Montag ist nun auch die Paul-Jäkel-Straße halbseitig gesperrt. Der wechselseitige Verkehr wird über eine Ampel geregelt.

Laut Stadt soll diese Sperrung bis 9. September dauern.

Bereits seit Ende Mai des vergangenen Jahres laufen die Arbeiten an der Beyerstraße und sorgen in der wichtigen Einflugschneise in die Zentrale Notaufnahme des Chemnitzer Klinikums für Umwege.