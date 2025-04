20.04.2025 06:56 519 Wegen Sicherungsarbeiten: Bundesstraße im Erzgebirge wird voll gesperrt

An der B283 zwischen Bockau und Aue (Erzgebirge) starten am kommenden Dienstag Sicherungsarbeiten an der Böschung. Dazu ist eine Vollsperrung ab Dienstag nötig.

Bockau - An der B283 zwischen Bockau und Aue (Erzgebirge) starten am Dienstag Sicherungsarbeiten an der Böschung. Die B283 muss ab Dienstag zwischen Bockau und Aue gesperrt werden. (Symbolbild) © 123RF/75tiks Zusätzlich zu der Sicherungsmaßnahme wird die Fahrbahn auf einer Gesamtlänge von etwa 335 Metern erneuert. Zunächst werden die Arbeiten für wenige Tage parallel zur Fahrbahnerneuerung der B283 in Aue ausgeführt. Voraussichtlich bis Mitte Dezember sollen die Sicherungsarbeiten abgeschlossen werden. Chemnitz Baustellen Staatsstraße im Erzgebirge ab Montag voll gesperrt Für die Arbeiten muss die B283 zwischen Bockau und Aue voll gesperrt werden. Der Verkehr wird aus Richtung Aue über die K9170 in Richtung Zschorlau und weiter über die S274 in Richtung Burkhardtsgrün/Wolfsgrün und zurück zur B283 umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog dazu. Die Gesamtbaukosten der Baumaßnahme belaufen sich auf circa 900.000 Euro.

