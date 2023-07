Wieder eine neue Chaos-Baustelle in Chemnitz

Chemnitz - Schon wieder eine neue Chaos-Baustelle: Auf der Neefestraße in Chemnitz geht zeitweise nichts mehr, weil die Stadt mit der Sanierung der Strecke begonnen hat.

Lutz Neubert (52, Freie Wählergemeinschaft) kennt sich in der Neefestraße gut aus. Doch auf diese Baustelle fiel auch er rein. © Uwe Meinhold

Bis 4. August wird der Mittelstreifen überbaut, um danach die Brücke zu sanieren und den Asphalt zu erneuern. Dazu gibt es nach der Autobahnauffahrt auf die A72 eine Sperrscheibe stadteinwärts und eine einspurige Verkehrsführung nach Grüna.

Ähnlich wie an der Kappler Drehe sorgen auch hier die Baustellen-Schilder für Chaos. Auch Grünas Ortsvorsteher Lutz Neubert (52, Freie Wählergemeinschaft) tappte bereits in die Staufalle: "Ich bin sicher schon 5000-mal über die Neefestraße in die Stadt gefahren. Da schaut man nicht mehr auf Schilder. Die Sperrung habe ich nicht gesehen - prompt stand ich im Stau."

Autofahrern bleiben nur zwei Möglichkeiten: rechts auf die Autobahn nach Hof oder im Schilderwald wenden, zurück zum Kreisverkehr, über die Zwickauer Straße in die Stadt.

"Die Autofahrer sind total unsicher", hat Lutz Neubert beobachtet.

Die Verwaltung will nach TAG24-Anfrage die Lage intensiv beobachten. Es sollen neue Schilder hinzukommen, um die Autobahnauffahrten leichter zu finden.