Blitzer-Ranking: Hat Chemnitz zu viele Geschwindigkeits-Kontrollen?

Seit Anfang Januar hat Chemnitz einen dritten mobilen Superblitzer. © Maik Börner

Gemessen an der vorhandenen Straßenfläche gibt es in der Stadt Chemnitz vergleichsweise viele Blitzer. Das zeigt eine aktuelle Analyse von "Goldenstein Rechtsanwälte".

Es wird deutlich, dass es in Deutschland große Unterschiede bezüglich der Anzahl vorhandener Messgeräte zur Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung gibt.

"Die Verbraucherkanzlei hat geprüft, wie viele feste, mobile und teilstationäre Blitzer durchschnittlich in Deutschlands 40 größten Städten stehen. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden diese Werte zudem ins Verhältnis zur vorhandenen Straßenfläche gesetzt", heißt es in einer Mitteilung.

Pro 1000 Hektar Straßenfläche gibt es in Chemnitz durchschnittlich 14,4 feste, mobile und teilstationäre Blitzer. Dieser Wert liegt damit deutlich über dem städteübergreifenden Durchschnittswert in Höhe von 11,47 (gemessen in Deutschlands 40 größten Städten). Chemnitz landet in dem aktuellen Blitzer-Ranking auf Platz elf von 40. Dresden ist auf Platz 18 (10,91) und Leipzig auf Platz 16 (11,87).

Die höchste Blitzerdichte deutschlandweit gibt es in Freiburg (35,37), die niedrigste in Magdeburg (0,6).

Erst vor wenigen Tagen bekamen die beiden mobilen Superblitzer in Chemnitz Zuwachs von einem dritten mobilen Anhänger. Wo in der Stadt und im Umland aktuell geblitzt wird, findet Ihr unter Chemnitz Blitzer.