Chemnitz hat einen neuen mobilen Superblitzer!

Aktuell steht die neue Anlage unter der Autobahn an der Oberfrohnaer Straße. © Maik Börner

Seit Juli des vergangenen Jahres ist der zweite mobile Superblitzer in Betrieb, der erste erfasst bereits seit Mitte 2019 Temposünder. Beide Geräte wechseln regelmäßig ihre Standorte, zuletzt standen sie an der Reichsstraße und der Hechlerstraße.

Die neue Geschwindigkeitsmessanlage, die seit dem gestrigen Donnerstag in Betrieb ist, befindet sich aktuell an der Oberfrohnaer Straße in Höhe der A4 in Fahrtrichtung Kändler. An dieser Stelle handelt es sich laut Stadt um einen Unfallschwerpunkt.

Die Kult-Blitzer selbst meldeten den Neuzugang bereits auf ihrer Facebook-Seite: "Hier ist Euer weißer Freund. Erinnert Ihr Euch noch, als beide Blitzeranhänger auf der Leipziger Straße standen? Sie sagten damals schon, sie machen Kinder. Und nun bin ich aus meiner Schale geschlüpft."

Auch der dritte gemietete sogenannte "Enforcement Trailer" ist für den Dauereinsatz in Chemnitz vorgesehen: "Es besteht ein längerfristiges Mietverhältnis", teilte die Stadt auf TAG24-Nachfrage mit.