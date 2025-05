Tempo 30! Hier wird in der Chemnitzer City geblitzt

Chemnitz - Fuß vom Gas heißt es aktuell in der Chemnitzer City! Grund ist das Tempolimit in der Innenstadt wegen des Hutfestivals .

Alles in Kürze

Der Blitzer-Anhänger steht aktuell in der Theaterstraße in der Höhe des Buono. © Haertelpress

Es wird mit zahlreichen Besuchern gerechnet, daher sollten Autofahrer bis Sonntag besonders vorsichtig sein.

In der Theaterstraße gilt in Richtung Mühlenstraße auf einem Abschnitt Tempo 30.

Auch einer der Super-Blitzer wurde in der Höhe des "Buono" aufgestellt. Die kreative Außenhülle hat der Super-Blitzer einem Malwettbewerb zu verdanken. Schüler aus Chemnitzer Grundschulen und Horten haben fantasievolle Zeichnungen eingereicht, um den Blitzer kreativ zu gestalten. Fünf Grundschulen und ein Hort nahmen am Wettbewerb teil, der erste Platz ging an die Valentina-Tereschkowa-Grundschule.