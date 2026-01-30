Chemnitz: Der Blitzer von der Kappler Drehe zieht um

Chemnitz - An der Neefestraße/Kappler Drehe in Chemnitz ist Schluss: Der dortige stationäre Blitzer hat zum Jahreswechsel seinen Betrieb eingestellt. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Einsatz ist die Anlage außer Betrieb - geblitzt wird dort nicht mehr.

Der Blitzer an der Neefestraße ist bereits seit 31. Dezember abgeschaltet. © Ralph Kunz

Doch das heißt nicht, dass Autofahrer aufatmen können. Das Rathaus verlagert die Geschwindigkeitskontrolle an einen sensibleren Ort: auf die Reichsstraße, Höhe Grundschule Weststraße, Fahrtrichtung Zwickauer Straße.

Die Stadt bestätigt: Genau dort soll in diesem Jahr eine neue stationäre Messanlage errichtet werden.

Der alte Blitzer wird abgebaut und mit einem neuen Messsystem am Schulstandort wieder aufgebaut. Wann die neue Anlage tatsächlich scharf sein wird, ist noch offen. Ein konkreter Starttermin steht bislang nicht fest.