Chemnitz: Der Blitzer von der Kappler Drehe zieht um
Chemnitz - An der Neefestraße/Kappler Drehe in Chemnitz ist Schluss: Der dortige stationäre Blitzer hat zum Jahreswechsel seinen Betrieb eingestellt. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Einsatz ist die Anlage außer Betrieb - geblitzt wird dort nicht mehr.
Doch das heißt nicht, dass Autofahrer aufatmen können. Das Rathaus verlagert die Geschwindigkeitskontrolle an einen sensibleren Ort: auf die Reichsstraße, Höhe Grundschule Weststraße, Fahrtrichtung Zwickauer Straße.
Die Stadt bestätigt: Genau dort soll in diesem Jahr eine neue stationäre Messanlage errichtet werden.
Der alte Blitzer wird abgebaut und mit einem neuen Messsystem am Schulstandort wieder aufgebaut. Wann die neue Anlage tatsächlich scharf sein wird, ist noch offen. Ein konkreter Starttermin steht bislang nicht fest.
Der alte Blitzer an der Neefestraße hatte Geschichte. Seit 2011 war er dort im Einsatz. Immer wieder wurde die Anlage jedoch Ziel von Farbattacken, musste gereinigt oder repariert werden.
Titelfoto: Ralph Kunz