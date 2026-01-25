Fuß vom Gas! Hier stehen vom 26. bis 30. Januar Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Adorfer Straße
- Glösaer Straße
- Walter-Klippel-Straße
- Klaffenbacher Hauptstraße
- Pflockenstraße
- Rembrandtstraße
- Schmidt-Rottluff-Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa