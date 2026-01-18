Fuß vom Gas! Hier stehen vom 19. bis 23. Januar Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Eubaer Straße
- Stadlerplatz
- Wolgograder Allee
- Franz-Mehring-Straße/Ulmenstraße/
Ahornstraße
- Emilienstraße
- Dresdner Straße
- Wenzel-Verner-Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa