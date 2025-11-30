Fuß vom Gas! Hier stehen vom 1. bis 5. Dezember Blitzer in Chemnitz

Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!

Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa Auf diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz: Oberfrohnaer Straße

Jagdschänkenstraße

Hohensteiner Straße

Pappelstraße

Limbacher Straße

Mittweidaer Straße

Bernhardstraße

Ulmenstraße/Franz-Mehring-Straße