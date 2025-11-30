719
Fuß vom Gas! Hier stehen vom 1. bis 5. Dezember Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
Auf diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Jagdschänkenstraße
- Hohensteiner Straße
- Pappelstraße
- Limbacher Straße
- Mittweidaer Straße
- Bernhardstraße
- Ulmenstraße/Franz-Mehring-Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.
Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa