Fuß vom Gas! Hier stehen vom 17. bis 21. November Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Neukirchner Straße
- Walter-Klippel-Straße
- Aktienstraße
- Konradstraße/Paul-Jäkel-Straße
- Fraunhoferstraße
- Chemnitzer Straße (Wittgensdorf)
- Klaffenbacher Hauptstraße
- Eubaer Straße
- Dresdner Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.
