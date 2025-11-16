Fuß vom Gas! Hier stehen vom 17. bis 21. November Blitzer in Chemnitz

Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!

Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz: Oberfrohnaer Straße

Neukirchner Straße

Walter-Klippel-Straße

Aktienstraße

Konradstraße/Paul-Jäkel-Straße

Fraunhoferstraße

Chemnitzer Straße (Wittgensdorf)

Klaffenbacher Hauptstraße

Eubaer Straße

Dresdner Straße