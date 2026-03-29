Fuß vom Gas! Hier stehen vom 30. März bis 3. April Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Altenhainer Dorfstraße
- Neukirchner Straße
- Hoffmannstraße
- Adelsbergstraße
- Kirchweg
- Emilienstraße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa