10.05.2026 06:59 Fuß vom Gas! Hier stehen vom 11. bis 15. Mai Blitzer in Chemnitz

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Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas! Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz: Pflockenstraße

Oberfrohnaer Straße

Klaffenbacher Straße

Auberggrund

Nevoigtstraße

Schulstraße

Chemnitzer Straße (Wittgensdorf)

Stadlerplatz Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt. Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa