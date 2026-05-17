17.05.2026 07:32 Fuß vom Gas! Hier stehen vom 18. bis 22. Mai Blitzer in Chemnitz

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Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas! Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz: Oberfrohnaer Straße

Walter-Klippel-Straße

Neukirchner Straße

Wolgograder Allee

Gottfried-Keller-Straße

Gaußstraße

Erfenschlager Straße

Weigandstraße Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt. Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa