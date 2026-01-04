Fuß vom Gas! Hier stehen vom 5. bis 9. Januar Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Schulstraße
- Weigandstraße
- Jagdschänkenstraße
- Kaßbergstraße
- Klaffenbacher Straße
- Leipziger Straße
- Chemnitzer Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa