Fuß vom Gas! Hier stehen vom 2. bis 6. Februar Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Klaffenbacher Hauptstraße
- Oberfrohnaer Straße
- Emilienstraße
- Stelzendorfer Straße
- Eubaer Straße
- Waldenburger Straße
- Karl-Liebknecht-Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt keine Blitztipps mehr bekannt.
