Fuß vom Gas! Hier stehen vom 2. bis 6. Februar Blitzer in Chemnitz

Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!

Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto)
© Jens Büttner/dpa

An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:

  • Klaffenbacher Hauptstraße
  • Oberfrohnaer Straße
  • Emilienstraße
  • Stelzendorfer Straße
  • Eubaer Straße
  • Waldenburger Straße
  • Karl-Liebknecht-Straße

Die Polizeidirektion Chemnitz gibt keine Blitztipps mehr bekannt.

Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.

