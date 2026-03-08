542
Fuß vom Gas! Hier stehen vom 9. bis 13. März Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Trützschlerstraße
- Klaffenbacher Straße
- Dr.-Salvador-Allende-Straße
- Wolgograder Allee
- Auberggrund
- Nevoigtstraße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
