Kunst trifft Kontrolle: Chemnitzer Super-Blitzer wird zum bunten Hingucker

Alles in Kürze

"Die Akzeptanz dieser Geräte im Sinne der Verkehrssicherheit zu stärken, ist von großer Bedeutung. Dieses Projekt leistet dazu einen wertvollen Beitrag", so Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (53, parteilos).

Bunte Verkehrsschilder, Straßen und Autos schmücken die Außenfläche des mobilen Tempomessers. Auch Hinweise und Wünsche der Kinder an die Autofahrer sind zu sehen.

Fünf Grundschulen und ein Hort haben beim Wettbewerb für den schönen Blitzer mitgemacht. © Maik Börner

Fünf Grundschulen und ein Hort nahmen am Wettbewerb teil. Der mit 1500 Euro dotierte erste Platz ging an die Valentina-Tereschkowa-Grundschule. Die jungen Künstler bestaunten am Donnerstag stolz das Ergebnis.

"Cool, dass unser Bild auf dem Blitzer ist", freuten sich drei Schülerinnen und wissen auch schon, wofür das Geld verwendet werden soll: "für neue Kinderfahrzeuge auf dem Schulhof".

Der Trailer soll künftig gezielt vor Kitas und Schulen zum Einsatz kommen.