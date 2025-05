Chemnitzer Hutfestival startet: So viele Besucher werden erwartet

Alles in Kürze

Auch OB Sven Schulze (53, SPD) durfte unter dem "Zauberhut" Platz nehmen. © Ralph Kunz

Mit einem symbolischen Akt ging es am Freitag los: Ein überdimensionaler "Zauberhut" wurde feierlich von der Stadthalle bis zur Sombrero-Bühne getragen – dort senkten Künstler ihn wie eine Raumkapsel zur Erde.

Ein passender Auftakt für ein Festival, das in diesem Jahr wortwörtlich abhebt: Denn Chemnitz erkundet an diesem Wochenende den "Planet C" – ein fantasievolles Sonnensystem mitten im Herzen der Stadt.

Über 500 Künstler aus 20 Nationen zeigen auf 13 Aktionsflächen und neun Bühnen, was sie können: Musik, Clownerie, Artistik, Feuershows und Streetfood machen die City zur internationalen Open-Air-Galerie.