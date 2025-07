Chemnitz 2024 wieder unter Deutschlands "Blitzermillionären"

Besonders in sensiblen Bereichen kommen mobile Blitzer zum Einsatz. © Ralph Kunz

Laut DAV werden die stationären Blitzer überwiegend "zur Vermeidung von Geschwindigkeitsverstößen an häufigen Unfallorten und zur Vermeidung von Rotlichtverstößen" eingesetzt. Mobile Messungen hingegen dienen besonders dem Schutz von sensiblen Bereichen, etwa "in der Nähe von Kitas, Schulen und Seniorenheimen".

Insgesamt nahmen fünf ostdeutsche Städte jeweils über eine Million Euro mit Blitzern ein: Neben Chemnitz sind das Erfurt (5,6 Mio.), Rostock (3,4 Mio.), Weimar (2,6 Mio.) und Frankfurt/Oder (1,4 Mio.).

Bundesweit haben 25 Städte laut Umfrage mehr als eine Million Euro durch Blitzer eingenommen. An der Spitze liegt Hamburg, gefolgt von Chemnitz und Frankfurt am Main (6,58 Mio.).

Insgesamt waren in den teilnehmenden Städten 482 Messanlagen im Einsatz, darunter 86 stationäre und 39 mobile Blitzer in Ostdeutschland. Ein Trend zeigt sich deutlich: Immer mehr Städte setzten auf sogenannte Enforcement-Trailer, also mobile Messanhänger, die an wechselnden Standorten postiert werden.