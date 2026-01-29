Chemnitz: Schandfleck verschwindet endlich

Chemnitz - Ein jahrzehntelanger Schandfleck verschwindet: In Chemnitz -Grüna hat der Abriss einer Ruine an der Chemnitzer Straße 30 begonnen.

Nachdem zuletzt ein Gebäudeteil unweit des Fußweges eingestürzt war und die Feuerwehr auf den Plan gerufen hatte, handelt nun der Besitzer.

Mehr als die Beseitigung der Gefahrenquelle ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Nach Auskunft des Eigentümers gibt es aktuell keine Pläne für eine Entwicklung des Grundstücks.