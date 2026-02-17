Petition gegen Chemnitzer Zukunftsprojekt: Gewerbepläne stoßen auf Widerstand

Chemnitz - Ein Bauvorhaben erhitzt aktuell die Gemüter in Chemnitz -Rabenstein: Die Stadt plant ein neues Gewerbegebiet an der Autobahnabfahrt Rottluff. Ziel: mit dem "Innovationscampus" moderne Gewerbeflächen schaffen und die wirtschaftliche Entwicklung langfristig sichern. Doch dagegen regt sich Widerstand.

Anwohner Falk Hentzschel (50) hat die Petition gegen das Gewerbegebiet eingereicht. © Ralph Kunz

Viele Rabensteiner befürchten mehr Lärm, Verkehr und Schmutz im bisher so idyllischen Ortsteil.

Die Anwohner Falk Hentzschel (50) und Sven Schreiber haben deswegen eine Petition eingereicht und fordern, das Areal stattdessen in Grün- oder Naherholungsflächen umzuwidmen.

Die Stadt verteidigt den Standort mit klaren Zahlen: Die kommunalen Gewerbegebiete seien bereits zu 86 Prozent belegt, freie Flächen rar. Was noch übrig ist, gilt oft als schwer nutzbar:

"Weil mehrgeschossige Bestandsobjekte aus heutiger Sicht für moderne Betriebsabläufe ungeeignet sind", sei der Neubau die Alternative.

Hier setzt die Kritik der Anwohner ein: "Durch den Wandel in Branchen wie der Automobilindustrie werden zusätzliche Flächen frei", kritisiert die Petition. "Deswegen verstehen wir nicht, warum die Stadt auf Vorrat neue Flächen schaffen will. Wo sollen die Investoren in der heutigen Zeit herkommen?"

Anhaltender Fachkräftemangel und die alternde Bevölkerung der Stadt lassen viele Anwohner zusätzlich am Nutzen des Campus zweifeln.