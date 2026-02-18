 1.086

Filiale im Chemnitz Center schließt: Saturn zieht sich zurück

Die Elektronikmarke Saturn zieht sich aus Chemnitz zurück. Eine Filiale in der Stadt wird umgebaut, eine andere schließt.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Die Marke Saturn kehrt Chemnitz den Rücken. Während der Standort in der Galerie Roter Turm zu einem MediaMarkt umgebaut wird, schließt das Geschäft im Chemnitz Center bis Ende März endgültig.

Die Saturn-Filiale im Chemnitz Center schließt spätestens am 28. März.  © Ralph Kunz

Zwei Saturn-Standorte verschwinden, dafür gibt es dann drei MediaMarkt-Filialen im Stadtgebiet: Laut der MediaMarktSaturn-Gruppe läuft aktuell im Chemnitz Center in Röhrsdorf der Abverkauf von Produkten in der Saturn-Filiale.

Spätestens am 28. März wird der Standort nach 21 Jahren Geschichte sein.

Laut der Fachmarkt-Kette müssen sich die Mitarbeiter der Röhrsdorfer Filiale keine Gedanken machen: "Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Tätigkeit in unseren weiteren Märkten in Chemnitz oder an anderen nahe gelegenen Standorten fortzusetzen", so eine Unternehmenssprecherin auf TAG24-Nachfrage.

Beim MediaMarkt in der Sachsen-Allee ändert sich nichts.

In der Filiale herrscht gerade Abverkauf.
In der Filiale herrscht gerade Abverkauf.  © Ralph Kunz
Der Standort im Chemnitz Center wird aktuell bei laufendem Betrieb umgebaut.

Und die bisherige Saturn-Filiale in der Galerie Roter Turm wird am 26. Februar als MediaMarkt eröffnet.

