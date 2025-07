Abgesagt! Darum findet kein Karneval der Kulturen in Chemnitz statt

Chemnitz - In Berlin ist der Karneval der Kulturen (KdK) mit seinem legendären Straßenumzug seit vielen Jahren zu einer festen Institution im Event-Kalender der Metropole geworden. Im KuHa-Jahr sollte auch in Chemnitz einen Ableger der Sause stattfinden. Jedoch wurde das Fest nun abgesagt.

Der Karneval der Kulturen in Berlin 2025 lockte zahlreiche Besucher an. Charakteristisch sind die zahlreichen Kostüme. © IMAGO/Christian Spicker

Trommeln, Tanz, Lebensfreude. Das sollte der "Karneval der Kulturen Funken" am 27. September bringen. Doch jetzt ist klar: Das geplante Straßenfest rund um den Schlossteich fällt 2025 ins Wasser.

"Die Entscheidung über die Absage kam Mitte Mai", so Geschäftsführer Thomas Waldheim (55) vom Kraftverkehr, dem Veranstalter des Events.

Rückblickend sei der Planungsvorlauf einfach zu knapp gewesen. Vor allem bei der Sponsorensuche sei das deutlich geworden.

Geplant war, dass das Event gemeinsam mit dem Stadtpicknick "Come and eat my table" der KuHa gGmbH stattfindet. "Das Picknick findet statt", so KuHa-Sprecherin Mareike Holfeld (51).