Keine Zeit für Langeweile mit unseren Ausflugstipps am Sonntag

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Kein Problem! In Chemnitz und Umgebung gibt es wieder viel zu erleben. Acht Vorschläge haben wir für Euch zusammengefasst.

Chemnitz - Zum fünften Mal verwandelt sich das Industriemuseum Chemnitz (Zwickauer Straße 119) am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in eine einzigartige Themenwelt, die die Zukunftsvisionen des Industriezeitalters lebendig werden lässt.

Das Begehen der Parcours-Stationen ist kostenlos, der Eintritt in die teilnehmenden Museen kostenpflichtig (Villa Esche, Fahrzeugmuseum).

Ihr kommt unter anderem am Garagenhof Theaterstraße, Harthweg sowie der Wollgarage vorbei.

Chemnitz - Wie wäre es mit einem Streifzug durch die Chemnitzer Garagen ? An den einzelnen Stationen erwarten Euch individualisierte Info-Stationen und verschlüsselte Funfacts zum Entdecken.

Chemnitz - Seit Donnerstag findet im Stadthallenpark Chemnitz wieder der beliebte Parksommer statt. In diesem Jahr könnt Ihr Euch sogar jeden Tag über ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Am Sonntag könnt Ihr um 18 Uhr beim "Happy Soul Flow" entspannen, bevor Ihr um 20 Uhr zusammen mit "No King. No Crown" das Wochenende ausklingen lassen könnt.

Der Eintritt ist frei.