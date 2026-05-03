03.05.2026 06:46 Acht Ausflüge für einen perfekten Sonntag in Chemnitz und Umgebung

as Wetter meint es an diesem langen Wochenende bis zum Schluss gut mit uns. Passend dazu haben wir acht Ausflugsziele für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Das Wetter meint es an diesem langen Wochenende bis zum Schluss gut mit uns. Passend dazu haben wir acht Ausflugsziele für Euch in Chemnitz und Umgebung.

Drambambala

Chemnitz - Bereits seit 2018 wird im Rahmen des Jahrmarkts auf dem Hartmannplatz das Kinderfest "Drambambala" gefeiert. Von 14 bis 19 Uhr gibt es jede Menge Extras für die Kids. Als Highlights erwarten Euch Hüpfburg, Riesen-Kletterrutsche, Kinderschminken und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.

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Das Kinderfest "Drambambala" bietet zahlreiche Highlights für die Kids. © Uwe Meinhold

Familienführung - Mahlzeit!

Chemnitz - Im Rahmen der Familienführung erkundet Ihr auf spielerische Art die Ausstellung "Feinkunsthalle" der Ausstellungsreihe "Mahlzeit!". In der "Feinkunsthalle" können Groß und Klein spielerisch Kunst kennenlernen, die sich mit Essen befasst: Von Käse- und Kuchenbildern bis hin zu riesigen Kaugummis, alles erinnert hier an einen Supermarkt. Im Anschluss an die Führung gestaltet Ihr eigene kleine Kunstwerke zum Mitnehmen. Die Führung beginnt um 13 Uhr im Museum Gunzenhauser (Falkeplatz). Der Eintritt ist für Kinder unter 18 Jahren frei. Sie zahlen lediglich 50 Cent Materialpauschale. Erwachsene zahlen 10 Euro plus 2 Euro Materialpauschale. Die Tickets müssen vorher online über den Ticket-Shop gekauft werden.

Eine Familienführung rund um die "Mahlzeit"-Ausstellung findet am Sonntag statt. © Ralph Kunz

Würschnitzhaler Entenrennen

Chemnitz - Das Würschnitzhaler Entenrennen am Wasserschloss Klaffenbach findet zum 4. Mal statt und ist damit wohl am ersten Maiwochenende bereits Tradition. Dabei werden über 350 kunstvoll bemalte Enten ins Rennen geschickt. Das beginnt um 15.15 Uhr und endet mit einer gebührenden Siegerehrung. Ihr könnt Euch bereits ab 13 Uhr den perfekten Platz suchen. Für das leibliche Wohl ist vor Ort natürlich gesorgt.

350 Enten werden ins Rennen geschickt. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Streetfood Festival

Schwarzenberg - Auf dem Schwarzenberger Festplatz an der B101 ist dieses Maiwochenende eine große Streetfood-Zone voller Düfte, Geschmack und guter Laune. Noch am heutigen Sonntag könnt Ihr von 11 bis 20 Uhr an verschiedenen Ständen probieren, schlemmen und entdecken. Foodtrucks und Garküchen aus aller Welt bringen ausgefallene Delikatessen wie zum Beispiel afrikanische Spezialitäten oder amerikanische Klassiker direkt nach Schwarzenberg. Der Eintritt ist frei. Parken könnt Ihr direkt neben dem Veranstaltungsgelände.

Viele Köstlichkeiten gibt es noch am heutigen Sonntag auf dem Schwarzenberger Festplatz. (Symbolbild) © 123rf/dacosta

Zwickau - Der Club Seilerstraße (Seilerstraße 1b) startet in die Open-Ais-Saison und lädt Euch zum "Sonntagstanz" im Clubgarten - mit Sand, Sonne und bester Laune. Natürlich darf auch die Musik nicht fehlen: Langstrumpf, Rosa Schwarz und Derron S warten auf Euch. Der Eintritt ist frei. Los geht's um 15 Uhr.

Die Open-Air-Saison ist auch im Club Seilerstraße eröffnet. © PR

Töpfermarkt

Crimmitschau - Auf das Parkteichgelände im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz lockt noch am Sonntag von 10 bis 18 Uhr der Westsächsische Töpfermarkt. Rund 50 Keramikhändler aus ganz Deutschland zeigen Euch dort die Kunst der Ton- und Keramikherstellung. Zu erleben sind unterschiedliche Töpfertraditionen. Auch Musikanten und Gaukler sind mit dabei und sorgen für Unterhaltung. Der Eintritt kostet 3 Euro, bis 16 Jahre ist er frei.

In Crimmitschau erwartet Euch der Westsächsische Töpfermarkt. (Symbolbild) © 123RF/xartdesign

Besonderes "Geschenk"

Chemnitz - An seinem Geburtstag verwechselt Henry Perkins in der U-Bahn seinen Aktenkoffer mit dem eines Fremden - und ist plötzlich im Besitz von zwei Millionen Pfund! Am liebsten würde er sofort mit seiner Frau auswandern. Aber die hat schon das Geburtstagsessen gekocht und will nicht weg. Und dann kommen zwei neugierige Polizisten, ein eifriger Taxifahrer und ein mysteriöser Anrufer und das Chaos nimmt seinen Lauf - Am Sonntagabend wird um 19.30 Uhr zum letzten Mal "Funny Money!" im Spinnbau Chemnitz (Altchemnitzer Straße 27) aufgeführt. Tickets gibt es ab 18 Euro.

Die Komödie "Funny Money" wird vorerst das letzte Mal aufgeführt. © Dieter Wuschanski/Theater Chemnitz

Miniwelt-Flohmarkt