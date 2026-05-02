02.05.2026 06:33 Von Jahrmarkt bis Sternwarte: Das könnt Ihr heute alles erleben

Die Sonne lacht! Also ab nach draußen mit Euch. Chemnitz und Umgebung haben wieder viel zu bieten – für Groß und Klein.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Sonne lacht! Also ab nach draußen mit Euch. Chemnitz und Umgebung haben wieder viel zu bieten – für Groß und Klein.

Chemnitzer Jahrmarkt

Chemnitz - Ihr wart noch gar nicht auf dem Jahrmarkt auf dem Hartmannplatz? Dann wird es höchste Zeit. Der Rummel bietet von 14 bis 23 Uhr zahlreiche Fahrgeschäfte und sorgt für jede Menge Spaß und Action. Mit dabei sind unter anderem rasante Klassiker wie Musikexpress, Riesen-Kettenflieger und Autoscooter. Als besondere Neuheit kehrt nach längerer Zeit ein Top-Spin zurück, außerdem sorgt die Riesen-Krake "Beach-Monster" für zusätzliche Nervenkitzel-Momente in Chemnitz.

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Zahlreiche Fahrgeschäfte warten auf Euch auf dem Hartmannplatz. © Kristin Schmidt

Schlossberg-Tour mit Prinzessin Dorothea

Chemnitz - Prinzessin Dorothea, Nichte von Kurfürst Moritz von Sachsen, nimmt Euch um 11 Uhr mit auf eine Tour über den Schlossberg, die Wiege von Chemnitz. Dort wurde 1136 das Benediktinerkloster St. Marien auf dem Berge gegründet, später das Jagdschloss von Moritz von Sachsen. Dabei erzählt sie über das Leben der Mönche und Ihr könnt den Blick über den Schlossteich genießen. Der Treffpunkt ist der Eingang der Schlosskirche (Schlossberg 11). Die Teilnahme kostet 18 Euro, ermäßigt 16 Euro.

Eine Führung mit Prinzessin Dorothea könnt Ihr am Samstag ebenfalls erleben. © Sven Gleisberg

100 Jahre Flughafen

Chemnitz - Wie wäre es mit etwas Geschichte? Die Ausstellung im ehemaligen Flughafengebäude (Stollberger Straße 100) lässt die Geschichte der Chemnitzer Luftfahrtgeschichte und des Flugwesens Revue passieren: Von ersten mutigen Ballonaufstiegen und Startversuchen bis zur Bedeutung des Flughafens für unsere Region und der Nutzung als Übungsstätte für Nachwuchsflieger. Im Rahmen des Jubiläums könnt Ihr Euch auch einem besonderen Frühlingsspaziergang mit Geschichtsexperte Norbert Engst um 10 Uhr anschließen. Auf einem rund zweistündigen Rundgang gibt es spannende Einblicke in die wechselvolle Geschichte des Flughafens und seiner Umgebung.

Der alte Flughafen in Chemnitz feiert 100-jähriges Jubiläum. © Uwe Meinhold

Ice Cream x Forgotten

Chemnitz - Die Spinnerei (Altchemnitzer Straße 5a) startet am Samstag in die Open-Air-Saison und möchte das mit Euch feiern. Freut Euch bei "Ice Cream x Forgotten" auf fünf DJs auf zwei Floors: 2000er-Throwbacks & Pop-Hits sowie das Neueste und Beste aus Hip-Hop, RnB & Afro. Seid gespannt auf die neue Umgestaltung der beiden Floors! Los geht's um 22 Uhr. Der Eintritt kostet 13,50 Euro.

In der Spinnerei wird die Open-Air-Saison begrüßt. (Symbolbild) © 123RF/stockmelnyk

Anbaden im Filzteich

Schneeberg - Die Temperaturen sollen am Samstag in Schneeberg offenbar auf 24 Grad steigen. Doch reicht das für den ersten Sprung ins kalte Nass? Für die ganz Mutigen bietet sich am Filzteich die große Chance. Ab 13 Uhr erwartet Euch am Strandbad (Am Filzteich 3) ein buntes Familienprogramm mit Live-Musik der grandiosen Maffay Show Band, eine tolle Tanzshow der Karo Dancers, Kinderschminken, Hüpfburg und rasante Motorrennboot-Vorführungen des 1. Auer MSC e.V. Um 14.30 Uhr fällt dann der Startschuss fürs Anbaden. Dabei wird der Mut auch belohnt. Auf die Schwimmer wartet ein "Energiespenderausweis" sowie 150 Luftballons gefüllt mit tollen Preisen und Gutscheinen und der Chance auf den Hauptpreis von 1000 kWh Silberstrom. Der Eintritt kostet 4,50 Euro für Erwachsene und für Kinder bis 16 Jahren 2 Euro.

Die Olchis im Weltraum

Drebach - Kennt Ihr die Olchis schon? Sie sind grün, haben Hörner anstelle von Ohren und wohnen auf einer Müllkippe in Schmuddelfing. Bei ihrem ersten Planetariums-Abenteuer fliegen die Olchis ins Weltall. Dort lernen sie viel Spannendes. Leider gibt es unterwegs aber technische Probleme, und plötzlich ist der Olchi-Opa verschwunden … Wie das Abenteuer endet und ob es ein Happy End gibt, erfahrt Ihr am Samstag um 17.30 Uhr in der Sternwarte Drebach (Milchstraße 1). Der Eintritt kostet 15 Euro, für Kinder 6 Euro. Doch damit noch nicht genug. Auch am Abend gibt es in der Sternwarte ein Programm. Um 19 Uhr beginnt "Queen Heaven" mit den größten Hits der Band an der Kuppelfläche des Planetariums. Der Eintritt kostet 15 Euro. Weitere Informationen und die Anmeldung findet Ihr unter: sternwarte-drebach.de

Die Olchis reisen ins Weltall. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Das stille Örtchen

Rochlitz - "Wo die Kacke am Dampfen war", das erfahrt Ihr am Samstag um 11 und um 14 Uhr bei einer Erlebnisführung im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1). Begebt Euch aufs stille Örtchen der Geschichte und lernt, seit wann es eigentlich Toiletten gibt und warum man früher Einfallsreichtum, Pragmatismus und eine gewisse Geruchstoleranz benötigte … Die Führung kostet pro Person 13 Euro, ermäßigt 10,50 Euro. Für Kinder bis 16 Jahren 6,50 Euro. Anmelden könnt Ihr Euch online unter schloss-rochlitz.de. Die Führung wird für Kinder ab zehn Jahren empfohlen.

Auf Schloss Rochlitz dreht sich am Samstag eine Führung rund um das stille Örtchen. © Uwe Meinhold

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