Von Eisenbahn bis Taschenlampenkonzert: Acht Ideen für Euren Ausflug am 1. Mai
Chemnitz - Am "Tag der Arbeit" haben die meisten frei. Da bietet es sich an, den sonnigen Tag für einen Ausflug zu nutzen. Ihr habt noch keine Pläne? Kein Problem. Wir haben acht Ausflugsideen in Chemnitz und Umgebung für Euch.
Start in die Gartenbahn-Saison
Chemnitz - Die Parkeisenbahn Chemnitz läutet die neue Saison ein. Die Gartenbahner stellen zusätzlich ihre Modulanlage (Nachbildung der Parkeisenbahn Chemnitz) aus. Außerdem gibt es eine kleine Fahrzeugausstellung am Bahnbetriebswerk sowie Draisine- beziehungsweise Führerstandsmitfahrten.
Auch der Schienentrabant wird ab 13 Uhr unterwegs sein.
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Mit Volldampf in den Mai
Chemnitz - Am Schauplatz Eisenbahn (Frankenberger Straße 172) erwartet Euch dieses Wochenende eine Reihe an Erlebnissen. So gibt es am Freitag unter anderem um 10.30 Uhr eine Familienführung inklusive Wagenablauf der Seilablaufanlage und ab 12 Uhr sind Besichtigungen von Maschinenhaus und Draisinenfahrten möglich.
Zudem gibt es den ganzen Tag Feldbahnfahrten, einen Bastelbahnhof und natürlich ein Imbiss-Angebot. Das gesamte Programm findet Ihr beim Schauplatz Eisenbahn.
Good Feeling
Chemnitz - Im Kulturbahnhof (Reichenhainer Straße 1) erwartet Euch ab 23 Uhr eine große 2010er-Party. Seid Ihr bereit für eine Zeitreise voller unvergesslicher Momente Eurer Jugend mit Euren absoluten Lieblingshits?
Im Kulturbahnhof werdet Ihr zurück in die Jahre 2010 bis 2020 katapultiert, um diese großartigen Jahre noch einmal zu feiern.
Einlass ist ab 18 Jahren. Der Eintritt kostet online 8 Euro. An der Abendkasse 10 Euro.
Naturmarkt
Chemnitz - Im wunderschönen Schlosshof vom Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) erwartet Euch von 10 bis 17 Uhr wieder der bunte Naturmarkt. Direktvermarkter und Handwerker verkaufen frische und hochwertige Produkte aus umweltgerechter Landwirtschaft, ökologischem Anbau und traditionellem Handwerk.
Dabei gibt es Pflanzen, Kräuter sowie Dekorationen für Garten, Terrasse, Balkon und die eigenen vier Wände. Zudem dürfen sich Musikliebhaber auf ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit zahlreichen Musikern aus der Region freuen.
Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 5 Euro.
Taschenlampen-Konzert
Kirchberg - Auf der Freilichtbühne Kirchberg findet am 1. Mai das erste Taschenlampenkonzert statt. Freut Euch auf ein einzigartiges Live-Open-Air-Erlebnis: spannend, hochmusikalisch, atmosphärisch und rührend.
Unter freiem Himmel verwandelt die Liveband RUMPELSTIL die Freilichtbühne in eine warme, lebendige Kulisse, in der kleine Lichter große Geschichten erzählen. Kommt früh zum Einlass (ab 18 Uhr), bringt Taschenlampen mit und genießt eine entspannte Konzertnacht für Eltern, Kinder, Großeltern und Familien.
Los geht's um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 14 Jahren, Kids unter vier Jahren erhalten freien Eintritt. Ein Familienticket gibt es ab 55 Euro.
Flugvorführungen
Augustusburg - Der Falkenhof Wolkenstein bietet Euch am 1. Mai in Augustusburg Flugvorführungen. 300 Meter gegenüber vom Parkplatz Sommerrodelbahn an der Ecke Maximilian-Kolbe-Straße/Am Galgenberg gibt es um 15 Uhr eine 45-minütige Flugvorführung.
Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, für Kinder 6 Euro. Das Mitbringen von Hunden ist nicht gestattet.
Oldtimertreffen
Hartmannsdorf - Am Nutzfahrzeugmuseum Hartmannsdorf (Mühlauer Straße 2) geht das Oldtimertreffen "Von Hühnerschreck bis Brummi" bereits in die 23. Runde. Dort treffen sich wieder Tausende Oldtimer aller Art und jeden Alters.
Teilnahmeberechtigt sind alle Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt und im originalen Zustand sind. Und auch ohne Fahrzeug sind Besucher natürlich herzlich eingeladen, dabei zu sein.
Der Eintritt kostet 5 Euro, für das Museum weitere 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.
Kinder- und Familienfest
Annaberg-Buchholz - In der Alten Brauerei (Geyersdorfer Straße 34) feiert das Soziokulturelle Zentrum von 14 bis 18 Uhr ein großes Kinder- und Familienfest und verspricht: Es wird bunt, lebendig und richtig schön.
Freut Euch auf Hüpfburgen, Rollenrutsche, einen Kleinkinderspielbereich, Kinderschminken und Glitzertattoos, Schmuckzauber sowie kreative Angebote wie Plotten und ein Lego-Labor. Um 16 Uhr könnt Ihr Euch auf das Puppentheater "Der kleine Tiger braucht ein Fahrrad" freuen.
Die meisten Angebote sind kostenfrei. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
TAG24 wünscht Euch einen sonnigen Feiertag!
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Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2), 123rf/golubovystock, Maik Börner